Bak şu karbonhidratın yaptığına

Ersoy Özdem
Bak şu karbonhidratın yaptığına
Fazla karbonhidrat uykuyu olumsuz etkileyebiliyor. İşte ayrıntılar...

Beslenme ve Diyet Uzmanları, “Yapılan çalışmalarda yüksek karbonhidratlı besin tüketenlerin, düşük karbonhidratlı besinler yiyen kişilere göre uykuya eğilimlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır” diyor ve ekliyor:

“Araştırmalar, yüksek karbonhidratlı gıdalar tüketenlerin, az karbonhidratlı gıdalar tüketenlere kıyasla daha çok uykulu olduklarını gösteriyor”

Uzmanlar ayrıca şunlara dikkat çekiyor:

“Yüksek karbonhidratlı beslenme uykulu hissetmeye yol açar. Karbonhidratın tamamen kesilmesinin de sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Çünkü karbonhidrat, vücudun temel enerji kaynağı. Karbonhidratlar, kan şekerini yükseltir ve insülin salgılanmasını tetikler. İnsülin, beyindeki seratonin ve melatonin gibi uyku hormonlarının üretimini artırır. Bu hormonlar, uykuya dalma ve uyku kalitesini etkiler.

Karbonhidrat tüketimi, aynı zamanda leptin ve grelin gibi iştah hormonlarını da etkiler. Leptin, açlık hissini azaltırken, grelin, açlık hissini artırır. Karbonhidrat tüketimi, leptin seviyesini düşürür ve grelin seviyesini yükseltir. Bu da, gece yeme isteği ve kilo alımına neden olabilir.

Karbonhidrat tüketimi, ayrıca vücudun sıcaklık dengesini de bozabilir. Karbonhidratlar, metabolizmayı hızlandırır ve vücut ısısını artırır. Bu da, uyku sırasında terleme ve rahatsızlık hissine yol açabilir.

Bu nedenle, fazla karbonhidrat tüketiminin uykuyu olumsuz etkileyebileceğini söyleyebilirim.”

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