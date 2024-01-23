Aşırı terlemeden kurtulmak mümkün

Aşırı Terleme Sorununa Endoskopik Çözüm Yazın artan sıcaklıklarla birlikte terleme problemi yaşayanların sayısı da artıyor. Terleme, vücudun ısı dengesini sağlamak için doğal bir işlevdir. Ancak bazı kişilerde normalden fazla terleme görülebilir. Göğüs Cerrahisi Uzmanları aşırı terlemenin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler veriyor ve şunlara dikkat çekiyor:

“Aşır terlemenin iki türü vardır. Birincisi, altta yatan başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan ikincil terlemedir. Bu hastalıklar diyabet, kalp yetmezliği, tiroid hastalığı, obezite ve menopoz gibi durumlardır. Bu hastalıkların tedavisi ile aşırı terleme de ortadan kalkabilir. İkincisi ise, genetik yatkınlık, stres, baharatlı yiyecekler gibi faktörlere bağlı olarak gelişen birincil terlemedir. Bu terleme, el, ayak, koltukaltı ve yüz gibi bölgelerde yoğunlaşır ve kişinin sosyal ve mesleki hayatını olumsuz etkiler.”

AŞIRI TERLEME TEDAVİSİ

Uzmanlar aşırı terleme rahatsızlığı ile ilgili tedavi yöntemlerini ise şöyle açıklıyor:

“Bazı krem, ilaç veya antiperspirant ürünlerin hafif vakalarda işe yarayabileceğini ancak kalıcı bir çözüm değil. Botoks gibi geçici yöntemlerin de etkili olabilir. Ama tekrarlanması gerekir. Kesin ve kalıcı çözüm Endoskopik Torakoskopik Sempatektomi (ETS) adı verilen cerrahi bir işlem.”

OPERASYON NASIL YAPILIR?

ETS işlemi, genel anestezi altında yapılır. Koltuk altından açılan küçük bir delikten endoskopik aletlerle göğüs boşluğuna girilir. Terlemeye neden olan sinirlerin bulunduğu bölgeye göre klips uygulanır. Bu işlem, el, ayak, koltukaltı ve yüz terlemelerinin tedavisinde kullanılır. Sağ ve sol taraftaki sinirler aynı anda klipslenir. İşlem yaklaşık yarım saat sürer. Hastalar aynı gün taburcu olabilir ve birkaç gün içinde normal hayatlarına dönebilirler.

Uzmanlar, ETS işleminin başarı oranının yüksek olduğunu ancak bazı risklerinin de bulunduğunu söylüyor ve görüşlerine şunları ekliyor:

“ Bazı hastalarda ameliyat sonrası farklı bölgelerde terleme artışı görülebilir. Bu durumda ikinci bir operasyon gerekebilir. Ayrıca, her ameliyatta olduğu gibi ETS işleminde de ağrı, enfeksiyon ve kanama gibi komplikasyonlar olabilir.”