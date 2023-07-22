Bakambu'dan Galatasaray için büyük fedakarlık

Galatasaray ile anlaşmaya varan Kobgolu forvet Cedric Bakambu kulübü Aln-Nassr'ın talep ettiği 900 bin Euro bonservis bedelinin bir kısmını maaşında indirime giderek kendisi karşıladı.

Bakambu'dan Galatasaray için büyük fedakarlık

Teknik direktör Okan Buruk’un isteği doğrultusunda bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Cedric Bakambu sarı-kırmızılılara transfer olabilmek için büyük bir fedakarlığa imza attı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ
Hürriyet'in haberine göre, Cedirc Bakambu Galatasaray’a transfer olabilmek için kulübü Al-Nassr’ın talep ettiği 900 bin Euro’luk bonservis ücretinin 400 bin Euro’luk kendi maaşında indirime giderek karşıladı.

1.3 MİLYON EURO KAZANICAK
Galatasaray ile 1.5 milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşmaya varan Cedric Bakambu senelik ücretinde 200 bin Euro indirime gitti 1.3 MİLYON Euro'ya tamam dedi. Bakambu böylelikle 400 bin Euro’dan vazgeçerek bonservisinin alınmasına katkı sağladı.

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