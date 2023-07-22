Bakambu'dan Galatasaray için büyük fedakarlık

Teknik direktör Okan Buruk’un isteği doğrultusunda bir forvet transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Cedric Bakambu sarı-kırmızılılara transfer olabilmek için büyük bir fedakarlığa imza attı.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ

Hürriyet'in haberine göre, Cedirc Bakambu Galatasaray’a transfer olabilmek için kulübü Al-Nassr’ın talep ettiği 900 bin Euro’luk bonservis ücretinin 400 bin Euro’luk kendi maaşında indirime giderek karşıladı.

1.3 MİLYON EURO KAZANICAK

Galatasaray ile 1.5 milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşmaya varan Cedric Bakambu senelik ücretinde 200 bin Euro indirime gitti 1.3 MİLYON Euro'ya tamam dedi. Bakambu böylelikle 400 bin Euro’dan vazgeçerek bonservisinin alınmasına katkı sağladı.