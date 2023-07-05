Bakan açıkladı: Bir liman daha Araplara gidiyor

ABD’den hizmet veren medya kuruluşu Bloomberg’te İzmir Alsancak Limanı’nın Körfez ülkelerine satılacağı iddiası gündeme oturdu.

Bloomberg’e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Alsancak Limanı’nın satışı için Körfez ülkeleri ile müzakere içinde olduklarını belirtti.

HER ŞEY BİTTİ SIRA LİMANLARDA

Bloomberg, “Türkiye, Ege sahilindeki İzmir’deki Alsancak Limanı’nın işletme haklarını satmak için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere ediyor. Bu da ülkenin yeni ekonomik takımının yabancı yatırımcı bulmak için ilk büyük hamlesi olabilir” şeklinde yorum yaptı.

Uraloğlu, “Bakan yardımcılığı seviyesinde arkadaşlarımız görüşme yaptı” derken, potansiyel alıcı ya da telaffuz edilen satış rakamı ile ilgili bir açıklama ise yapmadı. Türkiye Varlık Fonu’na ait olan liman TCDD tarafından işletiliyordu.

ERDOĞAN LİMANI SATMAK İÇİN GİDECEK

Bloomberg, yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bu ayın sonunda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’a giderek yatırım için görüşmeler yapacağını öne sürmüştü.

Daha önce özelleştirilmesi gündeme gelen liman için Hutchinson Port Holdings ve Global Yatırım Holding ihaleye katılmış fakat mahkeme 1.28 milyar dolarlık satışı durdurmuştu. Daha sonra taraflar anlaşmadan çekilme kararı almıştı.