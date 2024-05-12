Kamuda tasarrufa uymayanlara yaptırım geliyor. Mehmet Şimşek yarın paketi açıklayacak

Kaynak: Türkiye gazetesi
Kamuda tasarrufa uymayanlara yaptırım geliyor. Mehmet Şimşek yarın paketi açıklayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in yarın açıklayacağı tasarruf paketinden yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Pakete göre tasarruf kurallarına uymayan yöneticilere yaptırım geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf paketini yarın açıklayacak. Bakan Şimşek’in açıklayacağı pakette özellikle bina ve araç kiralamalarına kısıtlama getirilmesi ve yapımı başlamayan bazı projelerin iptal edilmesi bekleniyor.

Öte yandan paket kapsamında kırtasiye giderleri, demirbaş harcamaları, enerji ve su giderleri ve hizmet içi eğitim gibi birçok kalemde yüzde 10’dan fazla kesintiye gidileceği öğrenildi. Yapılacak kesitiler ile birlikte bu yılın ikinci yarısında 100 milyar liradan fazla tasarruf edilmesi bekleniyor.

TASARRUFA UYMAYANLARA YAPTIRIM GELİYOR

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre tasarruf kurallarına uymayan kamu görevlilerine yaptırırım geliyor. Kurallara uymayan yöneticilere disiplin soruşturması ya da görevi ihmal suçuna benzer bir soruşturmada yaptırım uygulanması bekleniyor.

Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.

Açıklanacak yeni tasarruf ve verimlilik paketinin uygulanması konusunda iki ayrı yol izlenecek. Bazı tedbirler idari düzenlemelerle uygulamaya konulacak. Yasa değişikliği gerektiren adımlar konusunda ise TBMM devreye girecek. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hızla Meclis’e sevk edilecek.

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