ABD Çin gerilimini tırmandıracak hamle

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Çin gerilimini tırmandıracak hamle
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, gelecek hafta Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığını duyurdu.

ABD basınında ki haberler kapsamında, Çin'in temiz enerji ürünlerinin ihracatını artırdığına dair işaretler Washington'da endişeyi gündeme getirdi.

Biden yönetiminin gelecek günlerde Çin'den ithal edilen temiz enerji ürünlerine ilişkin gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan verginin yaklaşık 4 katına çıkarılacağı belirtildi.

14 Mayıs'ta açıklanacak tarifelerin, Çin menşeli kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ile bataryaları etkileyeceği aktarıldı.

ABD'li yetkililerin özellikle elektrikli araçlara odaklandığı ve tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmalarının beklendiği dile getirildi.

Çin’in elektrikli araçlar dahi bir çok alanda Pazar büyüklüğüne sahip olması, ABD’de endişeleri tetikledi. ABD’nin bu kararı Çin’in pazardaki etkinliğini azaltması yönünde bir hamle.

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