ABD polisi siyahi askeri 6 el ateş ederek öldürdü

Florida eyaletine bağlı Okaloosa County'de meydana gelen olayda, ABD polisi, aldığı “ev işi şiddet” ihbarı üzerine bir apartmana geldi. Polis, iki hafta önce kavga sesleri duyduğunu ifade eden bir kadının yönlendirmesiyle üst kata çıktı ve 1401 numaralı dairenin zilini çaldı. Kapıyı, ABD Hava Kuvvetleri’nde görev yapmakta olan 23 yaşındaki siyahi Roger Fortson açtı.

Vücut kamerası görüntülerine göre, askerin kapıyı açarken sağ elinde silah olduğu ve polisin kapı açılır açılmaz Fortson’a 6 el ateş ettiği anlaşılıyor.

"POLİS YANLIŞ ADRESE GİTTİ"

Fortson’ın ailesi, meydana gelen olay sonrasında polisin yanlış eve gittiğini söyledi ve olayın aydınlatılmasını istedi. Fortson’ın annesi, şerifin ofisine şeffaf olma çağrısında bulunarak "Oğlum hakkındaki gerçeği söyleyin. Onun itibarını temizleyin” ifadelerini kullandı.

Fortson ailesinin avukatı Ben Crump, konu hakkında yaptığı açıklamada, kıdemli havacının polis gelmeden önce evde tek başına olduğunu ve kız arkadaşıyla telefondan görüntülü konuşma gerçekleştirdiğini ifade etti ve polisin yanlış eve gittiğinin altını çizdi.

Crump, "O bir vatanseverdi. ABD'li bir havacıydı, özel harekatçıydı. Bizim yaşam tarzımız için savaşıyordu. Herkes için savaşıyordu" açıklamasında bulundu. Crump, Fortson'ın kız arkadaşıyla yaptığı görüşmenin videosunu da paylaştı. Söz konusu videoda, Fortson’ın yaralı vaziyette yerde yattığı esnada polisin “Kıpırdama”, Fortson’ın ise "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyor.

"POLİS DOĞRU EVDEYDİ"

Okaloosa County Şerif Ofisi'nden Eric Aden ise, konu hakkında gerçekleştirdiği açıklamada, polisin yanlış eve gittiği iddiasını reddetti ve polisin Fortson’un elinde silah olduğunu fark ettikten sonra “meşru müdafaa” amacıyla ateş ettiğini ifade etti.

Aden, “Polis doğru kapıyı çaldı. Kapı dürbününü kapatmadı veya başka bir şekilde Fortson'ın görüşünü engellemedi” dedi ve polisin kapı açılmadan önce iki kez kendini tanıttığını iletti. Aden, Fortson'un elinde silahla kapıyı açmadan önce polisin kapıda olduğunu bildiğine inandığını kaydetti.

Adı açıklanmayan polisin idari izne çıkarıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederken, Florida Başsavcılığı’nın da bağımsız bir inceleme yapacağını iletti.