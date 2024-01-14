Bakan açıkladı. Sosyal medyada PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklere karşın sosyal medya hesapları üzerinden halkı provoke eden, PKK’yı öven ve propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgileri alenen yayan 126 hesap kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı.

126 kullanıcıdan 104’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken bunlar hakkında adli işlemin başlatıldığı, geriye kalan 22 kullanıcıdan 14’ünün yakalandığı, kalan 8 kullanıcı hakkında da çalışmaların devam ettiğini belirtti.