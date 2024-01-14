Bakan açıkladı. Sosyal medyada PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Bakan açıkladı. Sosyal medyada PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesapları üzerinden PKK’yı öven, propagandasını yapan ve dezenformasyon yayan 126 kişiyi tespit etti. Tespit edilenlerden 14’ü tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Pençe Kilit harekat bölgesinde şehit olan Kahraman Mehmetçiklere karşın sosyal medya hesapları üzerinden halkı provoke eden, PKK’yı öven ve propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgileri alenen yayan 126 hesap kullanıcısının tespit edildiğini açıkladı.

126 kullanıcıdan 104’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken bunlar hakkında adli işlemin başlatıldığı, geriye kalan 22 kullanıcıdan 14’ünün yakalandığı, kalan 8 kullanıcı hakkında da çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ekran-goruntusu-2024-01-14-092331.png

Son Haberler
Soba gazı bir can daha aldı Gündem
Soba gazı bir can daha aldı
Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu Spor
Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu
Bolu’da deprem mi oldu? Son dakika Bolu’da deprem kaç şiddetinde? Keşfet
Bolu’da deprem mi oldu? Son dakika Bolu’da deprem kaç şiddetinde?
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne istediği yıldız belli oldu Spor
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne istediği yıldız belli oldu
Bu besinler o en hassas sorununuza iyi geliyor Sağlık
Bu besinler o en hassas sorununuza iyi geliyor
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz Dünya
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz
Süte zam geliyor. Tarih verildi. Artık bu fiyattan satılacak Ekonomi
Süte zam geliyor. Tarih verildi. Artık bu fiyattan satılacak