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Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula’yı kabul etti.   

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:23
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Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula’yı kabul etti   

Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in davetlisi olarak Ankara’ya gelen Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula’yı kabul etti.

Kabulde Org. Yaşar Güler de yer aldı. (İHA)


                      

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