﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in davetlisi olarak Ankara’ya gelen Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula’yı kabul etti.
Kabulde Org. Yaşar Güler de yer aldı. (İHA)
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in davetlisi olarak Ankara’ya gelen Etiyopya Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula’yı kabul etti.
Kabulde Org. Yaşar Güler de yer aldı. (İHA)
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