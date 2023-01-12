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Bakan Akar: İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef almasına ilişkin, “İğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” dedi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 22:17
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Bakan Akar: İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz

Bakan Akar: İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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