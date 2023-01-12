Bakan Akar: İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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