Bakan Akar oyunu Kayseri'de kullandı

Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, oyunu Kayseri'de kullandı.

Bakan Akar oyunu Kayseri'de kullandı

AKP’den Kayseri milletvekili adayı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oy vermek için Kayseri Lisesi'ne geldi.

Burada 1097 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Akar, kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün önemli bir gün. Seçim günündeyiz. Seçimin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşımızın huzuruna güveniyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ortamı değerlendirdiğimizde geleceğimiz, güvenliğimiz, refahı bakımından, istikrarı bakımından bu seçimin önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. İnşallah sonuçlar kazasız belasız, demokratik nezaket çerçevesinde, güven içinde, huzur içinde gelişir. Partiler olarak hepimiz fikirlerimizi söyledik, vatandaşlarımıza anlattık. Vatandaşlarımız da bunu dinlediler ve bugün artık kararlarını verecekler. Ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Akar, annelerin Anneler Günü'nü de kutlayarak okuldan ayrıldı.

(İHA)

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