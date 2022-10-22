﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”

Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Akar, Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla bölgesinde ve dünyada etkin ve proaktif politikalar ortaya koyduğunu ifade etti.

Akar, savunma sanayii alanındaki gelişmelere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşviki ve liderliğinde savunma sanayide yerlilik ve millilik oranının yüzde 80’lere ulaştığını dile getiren Bakan Akar, “Yerli ve milli savunma sanayide cin şişeden çıktı. Eskiden parasını verip alamadığımız şeyleri şimdi biz üretiyoruz” diye konuştu.

BAKAN AKAR'DAN UÇAK VE TANK AÇIKLAMASI

Yerli ve milli olarak tüm hafif silahları, helikopterleri, obüsleri, İHA/SİHA/TİHA’ları gemileri yaptıklarını vurgulayan Akar, “Bunları dost ve kardeş ülkelere ihraç da ediyoruz. Bu noktaya geldik. Bu seviyeyi daha da ileri götürmemiz gerekiyor.

Geriye ne kaldı, Uçak kaldı, tank kaldı. Uçak da tank da yapacağız. Çok şükür bunun için işçimiz de altyapımız da mühendisimiz de var. Bir tarafta vakıf şirketleri, üniversiteler diğer tarafta özel şirketler, kamu bunlar tek yumruk olarak çalışıyor. Ülkemizin güvenliği, bekası, refahı bakımından ordumuzun olmazsa olmazlarını yerli ve milli olarak karşılamak zorundayız. Bu bir lüks veya tercih değil bir zorunluluk. Geleceğimiz, bekamız bakımından bunu yapmak zorundayız, inşallah bunu da yapacağız” ifadelerini kullandı. (İHA)