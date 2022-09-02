Bakan Akar F 16'ya bindi. Yunanistan'a Ege semalarından yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar f-16'ya bindi Ege'nin kuzeyinde uçtu.113'ncu filoya bağlı F-16'ya binen Hulusi Akar bir anlamda Ege semalarından Yunanistan'a cevap vermiş oldu. NATO görevi yapan Türk F-16'larımıza Girit Adası'nda konuşlu Yunan S-300 Füzelerince radar kliidi atılmışı. Yunanlıların yarattığı kriz NATO'ya taşınırken, Hulusi Akar'dan F-16 hamlesi geldi. Uçağı binen Akar Kuzey Ege'de uçtu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege Denizi’nin kuzeyinde gerçekleşen uçuşun ardından Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve 113’üncü Filo Komutanlığında görevli personelimizle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hulusi Akar'ın uçuşuyla ilgili fotoğraflar TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı
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