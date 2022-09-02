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  • Bakan Akar F 16'ya bindi. Yunanistan'a Ege semalarından yanıt

Bakan Akar F 16'ya bindi. Yunanistan'a Ege semalarından yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16'ya bindi. Ege semalarında uçan Hulusi Akar S-300'lerin F-16'larımıza attığı radar kilidine cevap vermiş oldu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:19
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:23
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Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16'ya bindi Ege semalarından Yunanistan'a S-300 yanıtı verdi

Bakan Akar F 16'ya bindi. Yunanistan'a Ege semalarından yanıt
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar f-16'ya bindi Ege'nin kuzeyinde uçtu.113'ncu filoya bağlı F-16'ya binen Hulusi Akar bir anlamda Ege semalarından Yunanistan'a cevap vermiş oldu. NATO görevi yapan Türk F-16'larımıza Girit Adası'nda konuşlu Yunan S-300 Füzelerince radar kliidi atılmışı. Yunanlıların yarattığı kriz NATO'ya taşınırken, Hulusi Akar'dan F-16 hamlesi geldi. Uçağı binen Akar Kuzey Ege'de uçtu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege Denizi’nin kuzeyinde gerçekleşen uçuşun ardından Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve 113’üncü Filo Komutanlığında görevli personelimizle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hulusi Akar'ın uçuşuyla ilgili fotoğraflar TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı

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Kemal ceylan
2.09.2022 14:33
Yunan genelkurmayı gibi inemediniz bir adaya. Kendi, kendinizi Kandırıyorsunuz. Millet yeniyor bunları, bilin  
 
Husam Topçam
2.09.2022 14:33
Nereden nereyeee  
 
"Bunlar reklam kokan hareketler bunlara gereng yok" Bir Cem Yılmaz repliği.
2.09.2022 14:18
Vah vah.... Yunanistan 18 adayı tek kurşun atmadan işgal ederken ve adaları silahlandırırken neredeymiş beyefendi? Sadece uyuyan halkımıza görüntü veriyor.Reklam.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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