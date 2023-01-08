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Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 21:17
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Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Donanma Komutanlığına ziyaret
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Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gölcük’teki Donanma Komutanlığı’na geldi. Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız tarafından karşılanan Bakan Akar, onur kıtasını selamladı. Daha sonra Donanma Komutanlığının faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar, talimatlar verdi. Akar, beraberindeki komutanlarla inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

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