Bakan Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gambiya'da düzenlenecek İİT İslam Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gambiya'da düzenlenecek İİT İslam Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.
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