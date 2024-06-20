Bakan duyurdu. 887 milyon hesaplara yattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan duyurdu. 887 milyon hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırıyor.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı fertler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için çaba gösterdiklerini aktardı. Haziran ayına ilişkin 887 milyon TL tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırarak, çocukların sosyal açıdan desteklenmesine ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sağlıyorlar.

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