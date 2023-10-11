Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda bir görüşme yaptı.