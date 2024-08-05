Bakan Fidan Sisi ile görüştü

Bakan Fidan, Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaretinin ilk gününde Mısır Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Fidan, Kızılay’ın Türk çalışanlarıyla bir araya geldi. Ardından Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Alemeyn şehrinde bir görüşme yaptı.

Bugün, Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi ve görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca Fidan, Temmuz ayında kurulan yeni hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek ve iki bakan daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.