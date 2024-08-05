Bakan Fidan Sisi ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakan Fidan Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın Alemeyn şehrinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaretinin ilk gününde Mısır Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Fidan, Kızılay’ın Türk çalışanlarıyla bir araya geldi. Ardından Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Alemeyn şehrinde bir görüşme yaptı.

Bugün, Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi ve görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca Fidan, Temmuz ayında kurulan yeni hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek ve iki bakan daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Son Haberler
Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı Ekonomi
Apartmanda oturan herkesi ilgilendiren karar! Ödeme zorunluluğu kalktı
2. Dünya Savaşı'nın kaderini çizen Japon komutanlar Gündem
2. Dünya Savaşı'nın kaderini çizen Japon komutanlar
Marmaris’te büyük rezillik! Liseli kızlar bir erkek uğruna bir kıza işkence yaptı Gündem
Marmaris’te büyük rezillik! Liseli kızlar bir erkek uğruna bir kıza işkence yaptı
Üreticilere 7 ayda 3 milyar liralık destek Ekonomi
Üreticilere 7 ayda 3 milyar liralık destek
Çin'in demir kuşları gökyüzünü istilaya hazırlanıyor Teknoloji
Çin'in demir kuşları gökyüzünü istilaya hazırlanıyor
Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı! Gündem
Sarıyer'de vale cinayeti. Katil iş arkadaşı çıktı!
Olimpiyat şampiyonu altın madalyasıyla parkta sabahladı Spor
Olimpiyat şampiyonu altın madalyasıyla parkta sabahladı