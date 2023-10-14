Bakan Fidan Sisi ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan Sisi ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki ve Karabağ’daki durum da ele alındı.

Bakan Fidan, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüşecek.

Fidan, dün Türkiye'nin Gazze'ye iletilmek üzere Mısır'a insanî yardım göndermesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin daveti üzerine Kahire'ye gitmişti.

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