Kızılcık Şerbeti Atatürk sahnesi ile ortalığı salladı. Seyretmeyenler bile seyretti

Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti Atatürk sahnesi ile ortalığı salladı. Seyretmeyenler bile seyretti
Kızılcık Şerbeti’nde yayınlanan Atatürk ile ilgili o anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Öyle bir laf söyledi ki...

Ekranların en çok izlenen yapımlarından bir olan Kızılcık Şerbeti’nden yine çok konuşulacak hamle. Show TV’de yayınlanan ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizinin dün gece yayınlanan 63. Bölümünde çok tartışılacak bir sahne yer aldı.

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Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. İnce mesajlar içeren son bölümüne 'Atatürk' sahnesi damga vurdu. Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin o anlarına yorum yağdı.

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Güzel oyuncu Evrim Alasya’nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin kocasının başında olduğu holdingde işe başlayınca olanlar oldu. Holdingdeki odasını yerleştiren Kıvılcım'ın Atatürk portresi koyması hadsiz bir çalışan tarafından "aksesuar" olarak nitelendirildi. Kıvılcım karakteri ise 'Aksesuar değil o. Her şirkette olması gereken bir portre. Ben buraya geçici geldim bir süre sonra çalışıp gideceğim ama o hep burada kalacak. Alışsanız iyi olur' diye okkalı bir cevap yerleştirdi.

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Bunun üzerine sosyal medyada kızılca kıyamet koptu. Kızılcık Şerbeti dizisindeki bu sahneye 'Kıvılcım Arslan diyeceksiniz! Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük savunucularından. Helal olsun sana kadın', 'Kıvılcım'dan razıyım ben', 'Diziyi izlemiyorum ama sırf şu sahne için tebrikler', 'Atatürk sahneleri kırmızı çizgimiz' gibi yorumlar yapıldı.

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