Bitcoin gözünü yeniden 70.000 dolara dikti

Geçtiğimiz hafta ekranları yeşillendiren kripto para piyasaları bu hafta da bu seyrini koruma çabasında. Bitcoin ETF’lerine yönelik düzenli girişlerin sağlanması, kripto para piyasalarını yukarı yönlü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz hafta 73.798 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Bitcoin bugün 13.50’de 68.080 dolar seviyesinde yatay bant üzerinde bulunuyor.

Bitcoin’le beraber altcoinlerde de yukarı yönlü hareketliliğin olduğu görülüyor.

Altcoinler grubun en büyüğü olan Ethereum bugün aynı saat diliminde 3.585 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto para piyasalarındaki yükseliş sonrası Binance yeni CEO'su Richard Teng, Bitcoin için yeni bir hedef fiyat verdi. Richard Teng, son dönemde Bitcoin ETF'nin kurumsal yatırımcıların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Binance'ın yeni CEO'su Richard Teng, kurumsal yatırımcıların kripto destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla para akıtmasıyla beraber Bitcoin yükselişine devam ederek 80 bin doların üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Verdiği tahminin yatırım tavsiyesi olmadığını ve kendi kişisel görüşü olduğunu yineleyen Teng, rallinin "düz bir çizgi" olmayacağını ve iniş çıkışların piyasa için iyi olacağını da ifade etti.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler kripto para piyasaları üzerinde de etkili oluyor. Bu hafta ABD tarafında açıklanacak olan Fed faiz kararı küresel piyasalar üzerinde olduğu gibi kripto para piyasaları üzerinde de etkili olabilir.

Fed’in bu toplantıda faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 5,25 – 5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Toplantının ardından Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar para piyasalarında hareketlilik yaratabilir.