Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü

Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile bir araya geldi.
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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 1

Bulgaristan’ın Savunma Bakanı Todor Tagarev, Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 2

Güler, Ankara’da resmi ziyarette bulunan Tagarev’i bakanlıkta bir törenle ağırladı.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 3

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tagarev, tören kıtasını selamladı.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 4

Törenin bitiminde bakanlar, basının olmadığı bir ortamda özel ve heyetler arası bir görüşme yaptılar.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 5

TODOR TAGAREV KİMDİR?

Todor Tagarev, Bulgaristan’ın Savunma Bakanıdır.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 6

Uzun yıllar boyunca Bulgaristan savunma sistemine hizmet etmiş bir askeri uzmandır.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 7

13 Mart 2013’ten 29 Mayıs 2013’e kadar Marin Raykov’un geçici hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 8

6 Haziran 2023’te, Nikolay Denkov’un hükümetinde Savunma Bakanı olarak seçilmiştir.

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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 9
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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 10
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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 11
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Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü 12
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