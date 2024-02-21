Bakan Güler, Bulgar mevkidaşı Tagarev ile görüştü

Bulgaristan’ın Savunma Bakanı Todor Tagarev, Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü.
Güler, Ankara’da resmi ziyarette bulunan Tagarev’i bakanlıkta bir törenle ağırladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tagarev, tören kıtasını selamladı.
Törenin bitiminde bakanlar, basının olmadığı bir ortamda özel ve heyetler arası bir görüşme yaptılar.
TODOR TAGAREV KİMDİR?
Todor Tagarev, Bulgaristan’ın Savunma Bakanıdır.
Uzun yıllar boyunca Bulgaristan savunma sistemine hizmet etmiş bir askeri uzmandır.
13 Mart 2013’ten 29 Mayıs 2013’e kadar Marin Raykov’un geçici hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır.
6 Haziran 2023’te, Nikolay Denkov’un hükümetinde Savunma Bakanı olarak seçilmiştir.