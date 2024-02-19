Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı Mohamed ile bir araya geldi

Bakan Güler, Cibutili mevkidaşını bakanlıkta resmi bir törenle ağırladı. Askeri bandonun İstiklal Marşı ve Cibuti Cumhuriyeti’nin ulusal marşını çaldığı törende, Bakan Mohamed onur kıtasını selamladı. Törenin ardından Güler ve Mohamed, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptılar.

Basına kapalı olan bu görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

CİBUTİ CUMHURİYETİ NEREDE?

Cibuti Cumhuriyeti, Doğu Afrika’da yer alır. Kuzeyinde Eritre, batıda ve güneyde Etiyopya, güneydoğusunda ise Somali ile komşudur. Kızıldeniz’e ve Umman Denizi’nin Aden Körfezi’ne kıyısı bulunur. Arap Yarımadası’nda bulunan Yemen’e 20 kilometre uzaklıktadır. Ülke, kuzeydoğu Afrika’da Umman Denizi’ne bağlı Aden Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bulunur. Cibuti, Büyük Rift Vadisi üzerinde yer alır. Başkenti, ülke ile aynı ismi taşıyan Cibuti şehridir.

Cibuti Cumhuriyeti’nin nüfusu, 2024 verilerine göre yaklaşık 1,136,455 kişidir. Bu veriye göre Cibuti, dünyadaki nüfus sıralamasında 160. sırada yer alır.