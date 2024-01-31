Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri generallerini kabul etti

Bakanlık, Güler’in makamında, Ankara’ya gelen Azerbaycan ordusundaki generallerle görüştüğünü duyurdu. İlgili Haberler Bakan Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad ile görüştü Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad'ı kabul etti Bakan Güler, Kosovalı mevkidaşı ile bir araya geldi Bakan Güler son durumu açıkladı. 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Güler Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi aldı Bakan Güler, Irak sınır hattına gitti