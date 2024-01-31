Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri generallerini kabul etti

Kaynak: AA
Bakan Güler, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri generallerini kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan ordusundaki generalleri ağırladı.

Bakanlık, Güler’in makamında, Ankara’ya gelen Azerbaycan ordusundaki generallerle görüştüğünü duyurdu.

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