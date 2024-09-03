Bakan Güler Eğirdir'de komandolarla buluştu: Yeni eğitim yılına moral ziyareti

Bakan Güler’e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da eşlik etti.

Ziyaret sırasında komandolarla bir araya gelen Güler ve beraberindeki komutanlar, askerlerin en zorlu görevleri başarıyla tamamladıklarını vurguladı ve yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Güler, Isparta'da Süleyman Demirel Havalimanı'nda Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılandı.

Daha sonra askeri birlikleri ziyaret eden Güler, yeni eğitim yılı öncesi komandoların hazırlıklarını yerinde inceledi.

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