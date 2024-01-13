Bakan Güler, Irak sınır hattına gitti

Kaynak: İHA
Bakan Güler, Irak sınır hattına gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına ziyarette bulundu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak’a giden Bakan Güler’e Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti” denildi.

1.jpg

Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları Gündem
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 personel alacak. İşte başvuru tarihi ve şartları
MAİS 2023 yılında yeni modelleriyle ön plana çıktı Otomotiv
MAİS 2023 yılında yeni modelleriyle ön plana çıktı
Seçime günler kala AKP’li belediyeler yandaşa ihale yarışına girdi Gündem
Seçime günler kala AKP’li belediyeler yandaşa ihale yarışına girdi
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Çebi yönetimine gönderme: Ruiz’e ve Boyd’a ödenecek paralar bize kaldı Spor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Çebi yönetimine gönderme: Ruiz’e ve Boyd’a ödenecek paralar bize kaldı
Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları değişti Dünya
Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları değişti
Fen lisesinde sayısalcı öğretmen yok! Bakanlığın proje okulunda çılgın proje Gündem
Fen lisesinde sayısalcı öğretmen yok! Bakanlığın proje okulunda çılgın proje