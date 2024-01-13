Bakan Güler, Irak sınır hattına gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına ziyarette bulundu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak’a giden Bakan Güler’e Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti” denildi.