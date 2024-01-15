Bakan Güler son durumu açıkladı. 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Güler başkanlığında gerçekleştirilen video telekonferans toplantısına, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları katıldı.

Bakan Güler, toplantıda Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, 12 Ocak’ta, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 askere Allah’tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa, kederli aileleri ve Türk milletine başsağlığı diledi.

“TERÖRLE MÜCADELEMİZ ARTAN TEMPOYLA DEVAM EDECEK”

Güler, “İcra edilen harekatlarla şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Terörle mücadelemiz tek bir terörist kalmayıncaya kadar artan tempoyla devam edecektir.

Sonuç olarak terörle mücadelemiz başta PKK/PYD/YPG, FETÖ ve IŞİD olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı terörü kaynağında yok etme konseptiyle artan bir baskı ve tempoda ve taarruzi bir ruhla tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edilecektir.” ifadelerini kullandı.

PENÇE-KİLİT HAREKATI

Pençe-Kilit Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 23 Nisan 2021 tarihinde Suriye ve Irak bölgesinde teröristlere karşı başlattığı temizleme operasyonuna verilen isimdir. Pençe-Kilit Harekatı, Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek amacıyla başlatılmıştır. Bakan Güler, toplantıda Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve “Terörle mücadelemiz artan tempoyla devam edecek” demişti.