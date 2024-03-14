Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile konuştuğu esnada bayılan kadına ilk müdahaleyi yine AKP Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yaptı.
Bayılma sebebi henüz bilinmeyen kadın, sonrasında sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
BAKAN YUMAKLI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
Bir dizi resmi ziyaret için Afyonkarahisar'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu ve kendisiyle görüşmek isteyen bir aileyi dinleyerek onların sorunlarını ele aldı.
KADIN ANİDEN BAYILDI
Bakan Yumaklı'dan hastası için destek isteyen bir aile üyesi olan kadın, belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi.
Bakanın yanında bulunan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, kadına ilk yardımı sağladı.
YARDIM TALEBİNDE BULUNULDU
İlk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri baygınlık geçiren kadını ambulansa alarak hastaneye götürdüler.
Ailenin, destek talebinde bulundukları hastanın da sağlık durumunun gözden geçirileceği öğrenildi.