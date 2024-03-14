Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar

Afyonkarahisar'a ziyarette bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşme sırasında, bir kadın aniden bayılarak yere yığıldı. Olay yerinde ilk yardımı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan gerçekleştirdi. Kadının, kendisine bakım verdiği bir hasta için Bakan Yumaklı'dan yardım talebinde bulunduğu anlaşıldı.