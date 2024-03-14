Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar

Kaynak: İHA
Bakan ile konuşken her şey bir anda oldu. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar
Afyonkarahisar'a ziyarette bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşme sırasında, bir kadın aniden bayılarak yere yığıldı. Olay yerinde ilk yardımı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan gerçekleştirdi. Kadının, kendisine bakım verdiği bir hasta için Bakan Yumaklı'dan yardım talebinde bulunduğu anlaşıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile konuştuğu esnada bayılan kadına ilk müdahaleyi yine AKP Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yaptı.

Bayılma sebebi henüz bilinmeyen kadın, sonrasında sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

BAKAN YUMAKLI İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Bir dizi resmi ziyaret için Afyonkarahisar'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu ve kendisiyle görüşmek isteyen bir aileyi dinleyerek onların sorunlarını ele aldı.

aw162573-01.jpg

KADIN ANİDEN BAYILDI

Bakan Yumaklı'dan hastası için destek isteyen bir aile üyesi olan kadın, belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi.

Bakanın yanında bulunan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, kadına ilk yardımı sağladı.

YARDIM TALEBİNDE BULUNULDU

İlk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri baygınlık geçiren kadını ambulansa alarak hastaneye götürdüler.

Ailenin, destek talebinde bulundukları hastanın da sağlık durumunun gözden geçirileceği öğrenildi.

İlgili Haberler
Geçim derdindeki emekli vatandaş isyan etti Bakan sadece tek kelime edebildi
İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a yanıt. 'Bakan iddianame hazırlar gibi konuştu'
Son Haberler
KKM’de düşüş sürüyor Ekonomi
KKM’de düşüş sürüyor
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’ Gündem
İstanbul'da polisten ‘huzur uygulaması’
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bahtı açık deyimi ne anlama geliyor?
Hem sıcak tutuyor hem de stilinizi yansıtıyor. Sezonun favori parçası Yaşam
Hem sıcak tutuyor hem de stilinizi yansıtıyor. Sezonun favori parçası
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi Gündem
Türkiye'nin en ünlü eğlence mekanıydı: Mahkeme iflasına karar verdi
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Yerel Haberler
Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı