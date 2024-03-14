Geçim derdindeki emekli vatandaş isyan etti Bakan sadece tek kelime edebildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük’e geldi. İlk olarak Karabük Valiliği’ne gelen Bakan Özhaseki ardından Ergenekon Mahallesi’nde yapılması planlanan Millet Bahçesi proje alanını ve Kartaltepe Mahallesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" proje alanını ziyaret etti. Emekli bir vatandaş, Karabük merkeze bağlı Kemal Güneş Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Özhaseki'ye emekli maaşlarını yetersiz olduğunu söyledi.

Vatandaş, "Yoksullar ve darda olan kesim adına söylüyorum; şu anda ekonomik şartları çok kötü. Kendim için demiyorum ben emekliyim. Bir kilogram kıyma 480- 500 TL. Mümkünse sayın Cumhurbaşkanı'na iletin. En düşük emeklinin 25 bin lira alması lazım. Seçimden önce emekli maaşını mutlaka arttırın" dedi.

Bakan Özhaseki ise emekli vatandaşın bu isteğine, "'inşallah'" diyerek karşılık verdi.