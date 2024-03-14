Geçim derdindeki emekli vatandaş isyan etti Bakan sadece tek kelime edebildi

Kaynak: ANKA
Geçim derdindeki emekli vatandaş isyan etti Bakan sadece tek kelime edebildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki Karabük’te ziyaretler gerçekleştirdi. Emekli karşılaştığı bakana geçim derdi nedeniyle isyan etti. Özhaseki ise buna yanıt olarak sadece tek kelime edebildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük’e geldi. İlk olarak Karabük Valiliği’ne gelen Bakan Özhaseki ardından Ergenekon Mahallesi’nde yapılması planlanan Millet Bahçesi proje alanını ve Kartaltepe Mahallesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" proje alanını ziyaret etti. Emekli bir vatandaş, Karabük merkeze bağlı Kemal Güneş Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Özhaseki'ye emekli maaşlarını yetersiz olduğunu söyledi.

Vatandaş, "Yoksullar ve darda olan kesim adına söylüyorum; şu anda ekonomik şartları çok kötü. Kendim için demiyorum ben emekliyim. Bir kilogram kıyma 480- 500 TL. Mümkünse sayın Cumhurbaşkanı'na iletin. En düşük emeklinin 25 bin lira alması lazım. Seçimden önce emekli maaşını mutlaka arttırın" dedi.

Bakan Özhaseki ise emekli vatandaşın bu isteğine, "'inşallah'" diyerek karşılık verdi.

İlgili Haberler
THY'den sefer iptali açıklaması
THY'den sefer iptali açıklaması
Son Haberler
Küresel petrol arzı şubatta arttı Ekonomi
Küresel petrol arzı şubatta arttı
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu Otomotiv
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu
Mertens yok Batshuayi var Spor
Mertens yok Batshuayi var
Borsa günün ilk yarısında düştü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında düştü
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak Spor
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi Gündem
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü Gündem
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü