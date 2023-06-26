Bakan Işıkhan açıkladı. Asgari ücret destek miktarı belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlere asgari ücret desteği için yapılan 400 TL’lik desteğin, önümüzdeki 6 ay boyunca 500 TL olarak yapılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan açıkladı. Asgari ücret destek miktarı belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin’e yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilere bir takım açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Mardin’deki petrol arama çalışmaları ve bölgedeki istihdama yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücret hakkında da konuştu.

Yeni asgari ücretin 11.402 TL olarak belirlenmesinden sonra devletin işverenlere yönelik destek miktarının önümüzdeki 6 ay için 500 TL’ye yükseltildiğini açıklayan Işıkhan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugüne kadar çalışmalarımızı tamamen hak temelli ve insan odaklı bir bakış açısıyla yürütüp, bütün vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için politikalarımızı en etkili şekilde hayata geçirdik. Hem çalışanlarımızı koruyacak iyileştirmeler yaptık hem de çalışma hayatımızın temel birçok sorununu çözdük.

Çalışma barışını, yatırım-üretim-istihdam hedeflerimiz çerçevesinde sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardık.

2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk.

400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum”

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