Bakan Işıkhan duyurdu. Emekliye ek zammın yatacağı tarih belli oldu

Kaynak: İHA
Bakan Işıkhan duyurdu. Emekliye ek zammın yatacağı tarih belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, “Zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları, yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır inşallah“ ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yüzyılının Emektarları Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirilecek çalışmaları bu sene içerisinde hayata geçireceklerini açıkladı.

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“EMEKLİ AYLIKLARINDA FARKLAR RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDIKTAN 1 HAFTA SONRA YATACAK“

Vedat Işıkhan, verilen zam oranlarından sonra oluşan aylık farkların zam oranları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerin hesabına yatacağını söyledi. Işıkhan, “Bu vesileyle güçlü iradeleriyle bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLERİ OY DEPOSU OLARAK GÖRÜYORLAR”

Bakan Işıkhan, emeklilerin geçimlerini sağlamak ve refahlarını yükseltmek amacıyla sürekli çalışma halinde olduklarını belirttı. Işıkhan, muhalefet için ise, “Emeklileri oy deposu olarak görüyorlar” ifadelerini kullandı.

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