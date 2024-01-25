Emeklilere bir zam daha geliyor. Ünlü ekonomist tarih vererek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere bir zam daha geliyor. Ünlü ekonomist tarih vererek açıkladı
Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut milyonlarca emekli için yerel seçim müjdesini canlı yayında verdi. Zelyurt "Mart ayı başında emeklilere bir zam daha gelebilir" dedi.

Emeklilerin maaşlarına seçim öncesi bir artış daha yapılabilir. Bu iddiayı canlı yayında dile getiren ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, emekliler için seçim müjdesi verdi.

Zelyut, “Mart ayının başında emeklilere bir zam daha gelebilir” dedi. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken, yeni yılda emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar beklentileri karşılamamıştı.

Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada “2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz” ifadesini kullanmış ancak emeklilere verilen zamlar yetersiz bulunmuştu.

Erdoğan’ın bu sözlerinin arkasında ne olduğunu ise ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut ortaya çıkardı. Sözcü TV’ye konuk olan Zelyut, AKP’nin Mart 2024 seçimleri öncesinde emekli maaşlarına bir kez daha zam yapmayı planladığını söyledi ve bu konuda bir tarih verdi.

Sözcü TV’de konuşan Zelyut, “Enflasyonun yükseldiği, yabancı sermayenin azaldığı, kurdaki dalgalanmanın devam ettiği bir ortamda sanayide maliyetlerin arttığı bir dönem yaşıyoruz” dedi.

Zelyut, “Mart başında emekli maaşlarına zam gelecek mi?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Mart ayının başında emekli maaşlarına bir zam gelebileceğini düşünüyorum. Bu dönemde, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan AKP’ye oy kayması önlenmek istenebilir.”

devrimmmmm.jpg

İlgili Haberler
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer seyyanen zammı açıkladı ‘Emekliler zevkten dört köşe olacak’
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu. Merakla bekleniyordu bakan açıkladı
Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları açıklandı
O emekliler ek zam alamayacak. SGK Uzmanı Özgür Erdursun kimleri kapsadığını açıkladı
Son Haberler
Bağ ağrısı yapan uzak durulması gereken yiyecekler belli oldu. Migreni olanlar dikkat Sağlık
Bağ ağrısı yapan uzak durulması gereken yiyecekler belli oldu. Migreni olanlar dikkat
Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar Gündem
Oscar adayı Kar Kardeşliği filminin gerçek fotoğrafları ortaya çıktı. Ölen arkadaşlarını yiyerek 2 ay yaşadılar
Süper Lig'de VAR kayıtları maç akşamı açıklanacak. TFF'nin 3 yeni projesi ortaya çıktı Spor
Süper Lig'de VAR kayıtları maç akşamı açıklanacak. TFF'nin 3 yeni projesi ortaya çıktı
Norveç Merkez bankası faiz kararını açıkladı Ekonomi
Norveç Merkez bankası faiz kararını açıkladı
Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı
Ünlü gayrimenkul devi iflasın eşiğinde 'Yüzlerce vatandaş soluğu mahkemede aldı' Ekonomi
Ünlü gayrimenkul devi iflasın eşiğinde 'Yüzlerce vatandaş soluğu mahkemede aldı'
İnci Taneleri 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri ilk bölüm ne zaman? Magazin
İnci Taneleri 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri ilk bölüm ne zaman?