Emeklilere bir zam daha geliyor. Ünlü ekonomist tarih vererek açıkladı

Emeklilerin maaşlarına seçim öncesi bir artış daha yapılabilir. Bu iddiayı canlı yayında dile getiren ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut, emekliler için seçim müjdesi verdi.

Zelyut, “Mart ayının başında emeklilere bir zam daha gelebilir” dedi. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken, yeni yılda emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar beklentileri karşılamamıştı.

Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada “2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz” ifadesini kullanmış ancak emeklilere verilen zamlar yetersiz bulunmuştu.

Erdoğan’ın bu sözlerinin arkasında ne olduğunu ise ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut ortaya çıkardı. Sözcü TV’ye konuk olan Zelyut, AKP’nin Mart 2024 seçimleri öncesinde emekli maaşlarına bir kez daha zam yapmayı planladığını söyledi ve bu konuda bir tarih verdi.

Sözcü TV’de konuşan Zelyut, “Enflasyonun yükseldiği, yabancı sermayenin azaldığı, kurdaki dalgalanmanın devam ettiği bir ortamda sanayide maliyetlerin arttığı bir dönem yaşıyoruz” dedi.

Zelyut, “Mart başında emekli maaşlarına zam gelecek mi?” sorusuna şöyle cevap verdi: “Mart ayının başında emekli maaşlarına bir zam gelebileceğini düşünüyorum. Bu dönemde, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan AKP’ye oy kayması önlenmek istenebilir.”