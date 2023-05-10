Bakan Kirişci’den ‘14 Mayıs’ yorumu: Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa...

AKP’nin Kahramanmaraş’tan milletvekili adayı gösterdiği Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'taki geçici esnaf çarşısının kura çekimine katıldı.

DHA’nın haberine göre Kirişci; esnafın, şehrin ekonomisinin can damarı olduğunu, bu nedenle de hükümet olarak esnafı her zaman önemsediklerini söyledi.

Konuşmasında bakanlığının filosuna katılan uçak ve helikopterlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kirişci, şunları söyledi:

"Biz geçtiğimiz yıl 55 helikopter, 20 uçak ve 8 İHA için tam 134 milyon dolar kiralamasına para verdik. Biz şimdi bu yıl kendimize yeni bir yol seçtik. 3 Mayıs'ta cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ve kendi hava filomuzu oluşturmak adına 3 tane helikopter, 20 tane de uçağı kendi envanterimize kattık, bir özel uçak da satın aldık. O uçak da dünyada 4 ülkede kullanılıyor. Bu dört ülke Amerika, Kanada, Avustralya ve Portekiz. Biz beşinci ülkeyiz. Ama teknolojik olarak en zirvedeki teknoloji bu uçakta var. 10 milyon dolara uçağı aldık, 10 milyon dolar da teknolojisine ödedik. Ben bu rakamları ne için söylüyorum? Biz eğer bugün milli muharip uçağı adına da 'Kaan' dediğimiz 5'nci nesil, dünyanın 5 ülkesi arasına girmemizi sağlayan bu 5'inci nesil uçağı yapabilecek bir teknolojiye, altyapıya sahipsek, daha TOGG'tan İMECE'den TGC Anadolu Gemisi'nden bahsetmiyorum. Ben savunma sanayinin artık zirve yaptığı ve milli muharip uçağı olan Kaan'dan bahsediyorum. Dolayısıyla Kaan'ı yapan Türkiye'nin, Kahramanmaraş'ta kuracağı bir savunma sanayi alanındaki tesisle Allah'ın izniyle bu uçakları burada yapma imkanımız da olabilir. Pek çok şey dün hayaldi, bugün gerçek."

“SİYASİ TERCİH DEĞİL, VAROLUŞ MÜCADELESİ”

Kura programının ardından Bakan Kirişci, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır muhtarlara çok değer verdiğini belirtti.

Kirişci, "Allah'ın izniyle sizleri bu uçbeylerimiz olarak, kanaat önderlerimiz olarak ve oraların akıl daneleri olarak özellikle ve özellikle bu 14 Mayıs seçimleriyle ilgili daha özenli, daha dikkatli, bunu bir memleket meselesi yaparak gayret göstereceğinize yürekten inanıyorum. Çünkü aslında burada bir siyasi tercih veya bir siyasetle ilgili bir tercihten ziyade, bu memleketin bir varoluş mücadelesi içerisinde olduğu, tıpkı büyüğümüz, ecdadımız, atamız Sütçü İmam'ın 31 Ekim 1919'da attığı o ilk kurşun ne anlam ifade ediyorsa bu şehrin ve dolayısıyla ülkenin istiklali ve istikbali adına 14 Mayıs da aynı şekilde önem arz ediyor. Bu seçim herhangi bir seçim değil, bu seçim gündem belirleyen bir ülke haline gelmiş Türkiye'nin, tekrar gündemi belirlenen ülke haline gelmesini isteyenlere karşı sayın cumhurbaşkanımızın milletimizi, yani sizleri, bizleri arkasına alarak verdiği mücadelenin yeni Türkiye yüzyılında da devam edip etmemesi mücadelesidir" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci kura çekerek 83 geçici iş yerinin sahiplerini belirledi.