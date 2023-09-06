Bakan Koca: İstanbul'daki selden 12 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden 12 kişinin etkilendiğini belirtti.

KAYNAK: AA
Bakan Koca: İstanbul'daki selden 12 kişi etkilendi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelen su taşkınında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, olaydan 12 kişinin etkilendiğini aktardı.

Taşkından etkilenenlerin ambulansla hastanelere nakledildiğini kaydeden Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır. Taşkın sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz."

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