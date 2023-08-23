Bakan Koca'dan Çanakkale'deki orman yangını hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Çanakkale'de başlayan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca'dan Çanakkale'deki orman yangını hakkında açıklama

Editör: Büşra İlaslan

Çanakkale'de dün başlayan orman yangınında 23 saat geride kaldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son gelişmelere ilişkin verileri paylaştı.

Çanakkale’de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendiğini kaydeden Koca, "14’ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çanakkale'de orman yangınının başlama görüntüleri de ortaya çıktı.

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DHA'nın paylaştığı görüntülerde, ormanlık alanda bir anda dumanların yükselmeye başladığı görülüyor.

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