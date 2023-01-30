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Bakan Koca’dan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde bazı ilaçların piyasada bulanamamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:58
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Bakan Koca’dan ilaç açıklaması

Bakan Koca’dan ilaç açıklaması
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Sağlık Koca, son dönemde bazı ilaçların piyasada bulanamamasına ilişkin, “Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek” 
Bakan Koca ayrıca az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı bulunmayan bazı ilaçlar olduğunu vurgulayarak şunları belirtti:

“Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız. Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil”

'ÜRETİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Twitter'dan piyasaya sürülecek ilaçlara ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir paylaşım daha yaparak şunları söyledi:

“Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz”
 

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