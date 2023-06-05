Bakan Koca’nın hastanesine anında 4 milyar 834 milyon liralık teşvik verildi. Resmi Gazete'de yayınlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanelerine büyük teşvik sağlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, hastaneye 4 milyar 834 milyon lira yatırım ve 50 milyon 473 bin dolar makine teşviği sağlandı.

Bakan Koca’nın hastanesine anında 4 milyar 834 milyon liralık teşvik verildi. Resmi Gazete'de yayınlandı

Seçimlerden hemen önce nisan ayında dağıtılan teşviklerde Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kendisine tekrar yer bulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kardeşine devrettiği iddia edilen Medipol Hastanesi’ne milyarlık teşvik sağlandı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 4 milyar 834 milyon lira yatırım ve 50 milyon 473 bin dolar makine ve teçhizat teşviği sağlandı. Verilen teşvikler arasında Gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi, KDV istisnası, 2 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi de yer aldı.

EN YÜKSEK ORAN ŞİŞECAM’A

Teşvik oranıyla dikkat çeken bir diğer kurum ise Şişecam oldu. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi 7 milyar 965 milyon lira tutarında yatırım ve 205 milyon 902 bin dolar tutarında ithal makine ve teçhizat teşviği sağlandı. Nisanda toplamda ise 1309 şirkete yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu şirketlere sağlanacak olan teşvik tutarı 67 milyar 584 milyon lirayı buldu.

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