Bakan Kurum’dan ASO’ya ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 60 yıllık köklü geçmişi ve yaklaşık 10 bin üyesi olan ASO'yu ziyaret etti. ASO ev sahipliğinde ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ankaralı sanayicilerin katıldığı toplantıda, Başkent'te sanayinin daha da gelişmesi için atılacak adımlar ele alınarak, sanayicilerin sorun ve talepleri değerlendirildi. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Ankara Sanayi Odası'nda başkentimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük katkılar sunan sanayicilerimizle bir araya geldik. Yeni sanayi alanları, fuar merkezinin bir an önce bitirilmesi ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere istihdam ve teknoloji odaklı yatırımları da ele aldık. İş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç da, Bakan Kurum'un 6 Şubat depremleri sonrası bölgenin yeniden yapılanması ve muhtemel Marmara depreminin yıkıcı etkilerini minimum düzeye indirmek için başta kentsel dönüşüm olmak üzere yürüttüğü faaliyetleri çok değerli bulduklarını belirtti. Ankara Sanayi Odası'nın 6 Şubat depremleri sonrası afet bölgesine yönelik çalışmalarını anlatan Ardıç, "Hatay'da tam donanımlı 300 konteynerden oluşan ilk konteyner kenti, ASO Yaşam Merkezi adıyla çok kısa sürede hayata geçirdik. Ankaralı sanayicilerimizin destekleriyle depremden etkilenen diğer bölgelerle birlikte toplamda 500'e yakın konteyneri depremzedelerimizin kullanımına sunduk" dedi. Ardıç, deprem bölgesindeki sanayi tesislerinin bir an önce faaliyete geçmesi için "Tersine Göç" kampanyasını da ilk kez ASO'nun başlattığına dikkat çekti.

"ANKARA'DA YENİ SANAYİ BÖLGELERİNE İHTİYAÇ VAR"

Son dönemde Marmara Bölgesi'ndeki yatırımcılardan Ankara'da sanayi arazisi tahsisi konusunda çok sayıda talep aldıklarını belirten ASO Başkanı Ardıç, yeni genişleme sahaları açılmasının önemine değindi. Ankara'da Geri Dönüşüm İhtisas OSB kurulması gerektiğini de belirten Ardıç, "Geri Dönüşüm İhtisas OSB'nin sanayi bölgelerine yakın olması da çok önemli. Türkiye'de ilk olacak böyle bir OSB için Bakanımız Sayın Murat Kurum'un sağlayacağı destek bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"ANKARA YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İHRACATTA LİDER"

ASO'nun hazırladığı Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu'na da değinen Ardıç, teknoloji sınıflandırması verilerine göre Ankara'nın ihracatında yüksek teknoloji ihracatı payının yüzde 13 ile yüzde 3,8 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi ilinden yüksek olduğuna dikkat çekti. ASO'nun Türkiye'nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için çalışmalara başladığını söyleyen Ardıç, "Malıköy'den Sincan'a uzanan sanayi havzasının odağında ve 5 büyük OSB'nin ortasında konumlanacak Ankara Teknoloji Üssü, başkentimizin teknolojiye dayanan yüksek katma değerli üretimini daha üst seviyelere çıkaracaktır. Hedefimiz, ülkemizin başkentini sanayi ve teknolojinin de başkenti yapmak" ifadelerini kullandı.

ASO'nun yeşil dönüşüm sürecinde üyelerine verdiği desteklere de değinen Ardıç, ASO 2. OSB'nin Türkiye'nin bir numaralı Yeşil OSB Belgesi'ni aldığını hatırlattı.