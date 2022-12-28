28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:16
Takip Et

Bakan Nebati açıkladı. 1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti
+
Aa
-

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli bileşeni olan istihdamda en değerli çalışmalardan biri olan 1 Milyon İstihdam Projesi'nin, bilgi teknolojileri alanına özel Türkiye'nin ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olduğuna işaret edildi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında çalışmaları süren 1 Milyon İstihdam Projesi'nde eğitim alan kullanıcı sayısının 1 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Projenin amacı, Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında 1 milyon gencimizi bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek. Projeyle, katma değeri yüksek olan bilgi teknolojileri alanında istihdam ihtiyacının karşılanarak ülkemiz için ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, projeyle gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz şekilde sisteme kaydolarak 6 kısımda 33 alan için hazırlanan 108 bin dakikalık 215'ten fazla içerikte video eğitimlerle kendini geliştirebildiği aktarılarak, gençlerin, ücretsiz ve koşulsuz olarak proje sistemine kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına da kavuşabildiği vurgulandı.

Projenin hem ulusal hem de uluslararası farklı otoriteler tarafından ödüle layık görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Daha önce Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından 'yılın en iyi projesi' olarak ödüllendirilen proje, Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni'nde de 'yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi' seçilmişti. Uluslararası arenada da takdir gören proje, bağımsız jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dünyanın en saygın ödüllerinin verildiği Brandon Hall Group 'Yetenek Kazanımında En İyi Gelişme' kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de istihdam sürecinin devam ettiği projeye, hem gençlerin hem de sektörün ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi platforma kaydolarak eğitim almaya başladı. Türkiye'nin en büyük şirketleri başta olmak üzere 200'den fazla işveren proje sisteminde iş ilanı yayınladı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı" 29 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı müjdeler vermesi bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿iPad'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Apple analisti açıkladı
﻿iPad'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Apple analisti açıkladı
﻿iPad'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Apple analisti açıkladı
﻿İstanbul’da fuhuş şebekesine baskın
﻿İstanbul’da fuhuş şebekesine baskın
﻿İstanbul’da fuhuş şebekesine baskın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.