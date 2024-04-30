Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.N.Ö. (22) idaresindeki 42 R 8505 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Araç takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada sürücü K.N.Ö. ile araçta bulunan O.A. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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