Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.N.Ö. (22) idaresindeki 42 R 8505 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Araç takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada sürücü K.N.Ö. ile araçta bulunan O.A. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.