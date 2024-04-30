Rahmi Koç frene bastı

20 gün önce U19 Takımı ile beraber Şanlıurfa’ya giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada temiz futbol manifestosu yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Temiz futbol için bayramdan sonra bir manifesto yayınlayacağız. Yol haritası belli. Bence en büyük eksiklik liyakat. Liyakatin olmamasındaki en büyük eksikliğin sebebi de TFF seçiminin bağımsız olmaması, birden fazla adayla seçime gidilmemesi” demişti.

Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen Ali Koç’un söz konusu manifestoyu yayınlamaması üzerine bomba bir dedikodu ortaya çıktı.

Yukarılardan bazı isimlerin Rahmi Koç’a aracı olması için giderek biraz dikkat edilmesi çağrısında bulunduğu iddia edildi.

Bu çağrı üstüne oğlu Ali Koç ile görüşen Rahmi Koç’un uyarıda bulunduğu belirtildi.