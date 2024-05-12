Bakan Özhaseki’den 250 araçlık konvoy itirafı

Kamuda tasarruf açıklamalarına rağmen yüzlerce araç ve uzun konvoylar sonucu oluşan görüntüler tartışmalara neden oluyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Hatay Valisi ve milletvekilleriyle beraber aynı otobüse binerek yolculuk etti.

Özhaseki eskisi gibi 250 araçlık konvoy ile seyahat etmediklerini söyledi.

250 ARAÇ İTİRAFI

Özhaseki, "Benim şoför, Vali Bey'in şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu, onlar özel araçlarla geliyorlardı. Şimdi ona da dikkat ediyoruz" dedi.

Özhaseki, "Bir taraftan tasarruf tedbirleri, bir taraftan da muhabbete vesile oluyor. 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf tedbirleriyle ilgili neler yapılacağını uzun uzun anlattılar. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın da bir brifingi vardı kabinede. Bizler de canı gönülden katılıyoruz. Bazen protokolle giderken arkamızda 250 araçlık konvoy oluyor. Benim şoför, Vali Bey'in şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu, onlar özel araçlarla geliyorlar. Şimdi ona da dikkat ederek tek bir araçta gidip geliyoruz. Şimdi herhalde 250 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk" dedi.

KAMUDA TASARRUF ÇAĞRISI

Son Bakanlar Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda geçekleştirilecek tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, "Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek için talimatlandırdım" ifadelerini kullanmıştı.