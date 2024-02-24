İngiltere başbakanının konvoyu kıskandırdı. İtibardan tasarruf edilmez Türkiye'ye gel de gör

Ökkeş Bölükbaşı
İngiltere başbakanının konvoyu kıskandırdı. İtibardan tasarruf edilmez Türkiye'ye gel de gör
İngiltere’de taksicilik yapan bir Türk’ün, yolcusunu taşıdığı esnada İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın konvoyu ile karşılaşmasının ardından yaptığı yorum gündem oldu. Sadece 2 araba ve 2 motosikletli konvoy sosyal medyada gündem olurken “İtibardan tasarruf edilmez Türkiye’ye” yorumu yapıldı.

İngiltere’de taksicilik yapan bir Türk, yolculukta yaşadığı ilginç anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yolcusu araçtayken bir anda karşıdan gelen konvoyu gören Türk, bu anları kaydetti.

Geçtiğimiz yaz ayında da konvoyu gördüğünü ve bazı kullanıcıların bu duruma inanmadığını belirten sürücü, İngiltere Başbakanının konvoyunun sadece 2-3 motosiklet ve araçtan oluştuğunu söyledi.

“İşin yoksa bu uçsuz bucaksız konvoyu bekle” notu ile sosyal medya hesabından paylaşan sürücünün videosu sosyal medyada gündem oldu.

“İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ TÜRKİYE’YE”

İngiltere Başbakanının sade konvoyunun yayılması sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcılar arasında da tartışma yarattı. Türkiye’de durumun bu şekilde olmaması, konvoyların bir türlü sonunun gelmemesi üzerine “İtibardan tasarruf Türkiye’ye” yorumu yapıldı.

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