Erdoğan 43 arabalık koruma konvoyuyla miting alanına gitti. Erdoğan’ın Adana konvoyu kameralara böyle yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Miting alanında dikkat çeken Erdoğan’ın uzun konvoyu sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

VATANDAŞLARIN KAMERASINA YANSIDI

Adana’da iki otobüs ve çok sayıda zırhlı koruma aracıyla miting alanına giren Erdoğan’ın söz konusu anları yol kenarındaki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Vatandaşlar bu anları paylaşınca binlerce yorum yapıldı.

KONVOYDA 43 ARAÇ YER ALDI

Konvoyda polis aracı ve motorize ekipleri, ambulanslar, seçim araçları yer aldı.

Söz konusu konvoyda 43 aracın yer aldığı ifade edilirken, bu araç sayısı görenleri hayrete düşürdü.