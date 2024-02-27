Erdoğan 43 arabalık koruma konvoyuyla miting alanına gitti. Erdoğan’ın Adana konvoyu kameralara böyle yansıdı

Merve Elçi
Erdoğan 43 arabalık koruma konvoyuyla miting alanına gitti. Erdoğan’ın Adana konvoyu kameralara böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge gitti. Miting alanına girerken Erdoğan’ın uzun konvoyu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu. Miting alanında dikkat çeken Erdoğan’ın uzun konvoyu sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı.

VATANDAŞLARIN KAMERASINA YANSIDI

Adana’da iki otobüs ve çok sayıda zırhlı koruma aracıyla miting alanına giren Erdoğan’ın söz konusu anları yol kenarındaki vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Vatandaşlar bu anları paylaşınca binlerce yorum yapıldı.

KONVOYDA 43 ARAÇ YER ALDI

Konvoyda polis aracı ve motorize ekipleri, ambulanslar, seçim araçları yer aldı.

Söz konusu konvoyda 43 aracın yer aldığı ifade edilirken, bu araç sayısı görenleri hayrete düşürdü.

aa.pngtrggs.png

İlgili Haberler
Erdoğan 50 şehirde muhalefete müthiş asist yaptı…
Erdoğan 50 şehirde muhalefete müthiş asist yaptı…
Bülent Arınç'tan 'Erdoğan Erbakan'ı hapse attırmak istedi' iddialarına yanıt. Özel 'cezaevinden kurtarma' yasası çıkarılmış
Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’
Erdoğan'dan İmamoğlu itirafı. Devlet imkanlarının AKP'li belediyelere kullanılacağını ima etti
Son Haberler
Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü Dünya
Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama Yerel Haberler
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Türk tekstil devi iflasın eşiğinde. 34 ülkeye ihracat yapıyordu Ekonomi
Türk tekstil devi iflasın eşiğinde. 34 ülkeye ihracat yapıyordu
Kütahya’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama Yerel Haberler
Kütahya’da tefeci operasyonu: 3 tutuklama
Aşırı hız yapan sürücü önce bariyerlere sonra da taksiye çarptı: 4 yaralı Gündem
Aşırı hız yapan sürücü önce bariyerlere sonra da taksiye çarptı: 4 yaralı
Hakan Fidan mevkidaşı Ibarra ile görüştü Gündem
Hakan Fidan mevkidaşı Ibarra ile görüştü