Bakan Özhaseki’den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler: Ölüsü yoksa 'Yıkıldığı iyi olmuş, mis gibi villa verdiniz' diyor

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Bakan Özhaseki’den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler: Ölüsü yoksa 'Yıkıldığı iyi olmuş, mis gibi villa verdiniz' diyor
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde katıldığı canlı yayında, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CNN Türk'te canlı yayın konuğu oldu.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde deprem sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki’nin, depremzedelerle ilgili sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

Özhaseki, can kaybı yaşamayan depremzedelerin, evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını savundu.

“ÖLÜSÜ OLMAYAN 'VİLLA SAHİBİ OLDUK' DİYOR”

Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.

Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor."

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