Bakan Özhaseki’den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler: Ölüsü yoksa 'Yıkıldığı iyi olmuş, mis gibi villa verdiniz' diyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde katıldığı canlı yayında, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor" dedi.