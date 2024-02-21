Operasyon geçirdiği için Erzincan'a gidemediğini söyleyen Bakan Özhaseki Adana ve Osmaniye'de kura çekilişlerine katılmış

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kayması nedeniyle 9 işçinin toprak altında kalmıştı. Facianın yaşandığı maden bölgesine 9 gün boyunca uğramayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Adana ve Osmaniye’de düzenlenen kura çekimlerine katıldığı ortaya çıktı.

“ÖZÜR DİLERİM” AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU

Facianın yaşandığı günden bu yana ilk defa bugün İliç'e gelen Bakan Özhaseki, sağlık sorunları ve geçirdiği, operasyon nedeniyle bölgeye gelemediğini söyleyerek "Özür dilemem gerekirse özür dilerim" açıklamasında bulundu.

TÖRENLERE KATILMIŞ

Özhaseki'nin İliç faciasının yaşandığı 13 Şubat'tan 1 gün sonra 14 Şubat'ta İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile kentsel dönüşüm istişare toplantısına, 19 Şubat Pazartesi günü Osmaniye'de, 20 Şubat Salı günü ise Adana'da deprem konutları kura ve teslim törenlerine katıldığı ortaya çıktı.

Özhaseki, maden kaymasının meydana geldiği günden beri sosyal medya hesabından katıldığı etkinlikleri de paylaştı.