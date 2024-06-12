Bakan resmen açıkladı! Emekliler için indirim başladı

Kaynak: AA
Bakan resmen açıkladı! Emekliler için indirim başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT’nin emekli vatandaşlarımız için özel bir kargo indirimi kampanyası başlattığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, 2024 Emekliler Yılı kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, emeklilere yönelik hizmetlerde iyileştirmeler yapıldığı belirtildi.

Bakan Uraloğlu, emeklilerin tren ve şehirlerarası otobüs seyahatlerinde uygulanan indirimlerin yanı sıra, PTT’nin yeni kampanyasıyla da avantajlar elde edeceğini ifade etti.

EMEKLİLER İÇİN YÜZDE 20

Kampanya detaylarına göre, emekli vatandaşlar ayda en fazla beş kargo gönderiminde %20 indirim hakkından yararlanabilecek. İndirimden faydalanmak isteyen emeklilerin, PTT şubelerine kimlik numaralarını göstermeleri gerekiyor.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak isteyen emekliler, PTT’nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan şubelerine başvurabilirler.

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