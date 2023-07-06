Bakan Şimşek'ten üç bileşenli ekonomi formülü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu tek haneye düşürecek yeni ekonomi politikasının 3 temel bileşenini açıkladı.

Bakan Şimşek'ten üç bileşenli ekonomi formülü

Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının bileşenlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Programın üç temel bileşeni bulunduğunu aktaran Şimşek, "Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." değerlendirmesinde bulundu.

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