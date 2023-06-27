Hazine’ye milyarlarca lira yük getirmişti. Mehmet Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması

Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hazine’ye milyarlarca lira yük getirmişti. Mehmet Şimşek'ten Kur Korumalı Mevduat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduat (KMM) hesaplarında stopaj avantajının uzatılmasına yönelik çalışmalarını tamamlamış ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzasıyla cumhurbaşkanlığına sunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KMM hesaplarına ilişkin çalışmayla ilgili son durumu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bakanlığı devraldığı gün "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" sözleriyle geçtiğimiz dönem uygulanan ekonomi politikalarında değişimin başlayacağının sinyalini veren Mehmet Şimşek, Hazine'ye milyarlarca lira yük bindiren KMM sisteminin vergi avantajını uzattıklarını açıkladı.

Paylaşımında döviz rezervini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek" diyerek geçmiş dönem politikalarından uzaklaşmanın zamana yayılacağı mesajını verdi.

KUR KORUMALI MEVDUAT’TA STOPAJ DESTEĞİ YIL SONUNA KADAR UZATILDI

Mehmet Şimşek'in paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

"TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz."

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