Bakan Tunç'tan dikkat çeken Instagram açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Tunç'tan dikkat çeken Instagram açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce erişim engeli getirilen Instagram'a yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Daha önce erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'ın yeniden kapatılıp kapatılmayacağı kullanıcılar arasında merak konusuydu.

Adalet Bakanı Tunç'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Tunç, Instagram'ın mahkeme kararlarını uygulamaması halinde 'istemedikleri durumların' ortaya çıkabileceğini söyledi. Tunç, "Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a erişim engeli getirmesi kullanıcıların büyük tepkisini çekmişti. BTK ve Instagram yetkilileri arasında yapılan görüşmeler platform erişim yeniden açılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün katıldığı bir canlı yayında Instagram'ın bir daha kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Instagram'ın Türkiye'deki ilgili kurumların talebini yerine getirmemesi halinde tekrar kapatılmasının söz konusu olup olmayacağına vurgu yapan Tunç, kanunda çocuk istismarı, terör propagandası gibi bazı katalog suçlar bulunduğunu, bunlarla ilgili yapılan ihbarda yargının "Bu içeriği çıkarın" dediğini, ancak çıkarılmadığı takdirde de para, reklam, bant daraltma şeklinde kademeli cezalar uygulandığını söyledi.

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR DURUM ORTAYA ÇIKAR"

Sosyal medya platformlarının Türk hukukuna saygı duyması gerektiğinin dikkat çeken Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"(Instagram'da) Burada bazı terör örgütü mensuplarının, propagandaya yönelik hem hesapları var hem de paylaşımları söz konusu oluyor. Özellikle suç teşkil eden bu durumların mahkeme kararları çerçevesinde sosyal medya şirketine gönderildiğinde mutlaka o hesabın kapatılması, mahkeme kararını uygulaması lazım.

Bu adımları atmazlarsa sonuç eğer bant daraltmaya kadar varırsa ki kademeli bir ceza söz konusu, elbette o zaman istemediğimiz bir durum ortaya çıkar. Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz."

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